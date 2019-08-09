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"Кулібалі коштує 250 млн євро", – Де Лаурентіс звинуватив клуби АПЛ у розхитуванні трансферного ринку

16:55 377 Читать на русском
"Кулібалі коштує 250 млн євро", – Де Лаурентіс звинуватив клуби АПЛ у розхитуванні трансферного ринку
Ауреліо Де Лаурентіс / Фото ФК Наполі

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс розлютився через трансфер Харрі Магуайра в Манчестер Юнайтед.

"У контракті Кулібалі є опція про викуп за 150 млн фунтів. Але гравця, за якого в Англії віддадуть 85 млн фунтів (новачок МЮ Харрі Магуайр – прим.), тут я б оцінив у 30-35 млн. Якщо вони заплатили такі гроші за цього хлопця, то Кулібалі вартий 250 млн.

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Проблема надто дорогих футболістів існує через Англію. В їхній країні грошей більше, ніж у Франції, Іспанії, Італії та Німеччини.

Якщо дохід клубу становить 800 млн, для нього не проблема витрачати близько 80, 90, 100 млн на одного гравця. Здорової і чесної конкуренції між Англією і іншими країнами не існує", – цитує Де Лаурентіса ESPN.

Нагадаємо, на захисника Наполі Каліду Кулібалі полюють кілька європейських грандів, але керівництво італійського гранда не має наміру дешево відпускати свого гравця.

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