Лідер Наполі Каліду Кулібалі не проти спробувати свої сили в іншому топ-чемпіонаті.

"Якби довелося покинути Наполі, то я б обирав серед трьох клубів. Манчестер Сіті під керівництвом Гвардіоли, Барселона або Реал.

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Перейти в Ювентус? Ви збожеволіли? Я ніколи не гратиму за інший італійський клуб. Я б ніколи не перейшов у Ювентус і не зрадив вболівальників Наполі", – наводить слова Кулібалі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, 30-річний центрбек давно є ціллю багатьох грандів, однак власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відлякує усіх цінником у 100 млн євро.

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