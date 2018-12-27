"Кулібалі був роздратований через расизм", – Анчелотті пояснив фатальне вилучення сенегальця в матчі з Інтером

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів, що вболівальники Інтера ображали захисника його команди Каліду Кулібалі на расовому підґрунті.

"Була дивна атмосфера. Ми тричі просили призупинити гру, диктор стільки ж раз робив оголошення на стадіоні. Кулібалі був роздратований. Зазвичай він дуже спокійний і професійний, але протягом усього матчу він піддавався расистським образам.

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Ми просили вжити заходів, але матч тривав. Нам кажуть, що можна призупинити гру, але коли? Коли оголосять п'ять разів? Можливо, наступного разу нам доведеться взяти справу в свої руки і припинити грати. Ймовірно, нам зарахують поразку, але ми готові це зробити наступного разу.

Погано, коли таке відбувається в італійському футболі", – цитує Анчелотті Sky Sport Italia.

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Нагадаємо, що Кулібалі в цьому матчі отримав другу жовту картку, проявивши незадоволення рішенням арбітра. Інтер забив переможний гол, коли неаполітанці грали в меншості.