Кулач зацікавив російський Єнісей – там вже грає українець

Нападник Владислав Кулач, права на якого належать донецькому Шахтарю, може перейти до російського Єнісея.

"Червоно-сині" вже контактували з Шахтарем щодо трансферу 25-річного форварда, повідомляє Чемпионат.

Сікан орендований Маріуполем, – ЗМІ

За інформацією видання, імовірність переходу Кулача в Єнісей є дуже високою. Раніше до російського клубу приєднався оборонець "гірників" Олег Данченко й встиг заявити, що футбол не пов'язаний з політикою і збирається отримувати задоволення від гри в РФПЛ.

Першу частину сезону 2018/19 Владислав Кулач провів у Ворсклі. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 1 асист.

На контракті з Шахтарем Кулач перебуває з 2010 року, але за основу донеччан не зіграв жодного матчу. В оренді він грав за Маріуполь, запорізький Металург, кам'янську Сталь, турецький Ескішехірспор, Зорю.