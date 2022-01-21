"Усе добре, працюємо. Цікаві тренування, чудові умови, хороша погода, хоча можна було б і трохи тепліше. Вчора вранці було холодно, руки замерзали, але нічого страшного. Займаюся без термобілизни, мені у ній незручно, тому навіть узимку обходжусь без неї.

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Усі тренуються з усмішкою, тому що це лише перші дні збору. Звичайно, працювати треба з гарним настроєм, адже як би важко не було, усмішка, сміх додає кожному сили та позитиву. Я вже повністю адаптувався в команді. З часом до всього звикаєш, зараз мені набагато легше, ніж коли тільки прийшов у Динамо.

Два тренування на день – це вже звичайна практика. Усі хлопці багато разів через подібне проходили – це обов'язкова програма, щоб набрати хорошу фізичну форму.

Щодо шансів проявити себе у зв'язку з відсутністю у загальній групі Бесєдіна, Раміреса і Шкуріна... Краще б усі були у строю. Неважливо, про яку позицію йдеться, і скільки гравців на неї претендують – у нас хороший колектив, у якому все залежить від кожного конкретного гравця. Якщо ти залишився один, це не означає, що гратимеш. Дай боже, щоб хлопці швидше повернулися, і ми почали тренуватися усі разом. Звичайно, сумую за хлопцями. Повторюся, у нас єдиний колектив, не хочеться, аби хтось випадав", – цитує Кулача офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Владислав приєднався до команди Мірчі Луческу в липні 2021-го і з цього часу встиг зіграти лише 5 матчів, в яких забив 1 гол. Його контракт з киянами чинний до літа 2023 року.

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