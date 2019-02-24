Кулач: В Олександрії немає мети посісти друге місце

Нападник Олександрії Владислав Кулач поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря в 19-му турі УПЛ.

"Настрій у всіх гарний, всі скучили за офіційними іграми. Звичайно розуміємо, що починати з Шахтарем буде трохи складніше, ніж з іншим суперником. Але все-таки команда готова, і я думаю, що буде хороша гра. В Олександрії є всі шанси, щоб досягти позитивного результату.

Кулач не зіграє проти Шахтаря

Мети посісти друге місце у команди немає. Матч з Шахтарем? Потрібно кожну гру вигравати. І в кінці чемпіонату вже подивимося, як воно буде.

Ми будемо виходити на кожен матч і віддаватися на 100%, у команди є бажання перемагати. Я думаю, у другій частині сезону ми це покажемо і досягнемо результату який нам потрібен", – цитує Кулача Football.ua.

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Матч Шахтар – Олександрія відбудеться у понеділок, 25 лютого. Початок о 19.00.