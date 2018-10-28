Кулач: У другому таймі виправили помилки і вже знали, хто з ким повинен грати

Нападник Ворскли Владислав Кулач прокоментував перемогу над Карабахом у 3 турі Ліги Європи.

"Карабах – команда хорошого рівня. Тут хороші гравці, це лідери чемпіонату Азербайджану. Вони практично завжди займають перше місце, тому важко з ними грати, але я думаю, що ми все-таки грамотно зіграли.

Кулач: Добре, що воротар Карабаха помилився

Так, в першому таймі була плутанина, але нічого. Головне, у другому ми виправили всі помилки, і вже знали, хто з ким повинен грати. Я думаю, це видно було, тому що другий тайм провели трохи впевненіше.

Подивіться, скільки було контратак. Так, іноді перетримували м'яч, могли гостріше зіграти в контратаках, але вирішили десь притримати м'яч, щоб перепочити і не бігати туди-сюди.

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Дуже важка гра, але головне – що ми їдемо в Полтаву з очками", – передає слова Владислава Кулача телеканал Футбол 1.