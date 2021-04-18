"Кожен гол цінний, кожен був важливим, тому що з'являлося все більше і більше впевненості. Перший гол – найважливіший, коли Степанюк забив, тому що це дало нам поштовх, і ми продовжували в тому ж дусі.

Ворскла – Зоря – 4:2 – відео голів та огляд матчу

На мою думку, перший тайм був нашим найкращим у чемпіонаті, тому що ми пресингували, змушували Зорю бити вперед. Другий тайм – ми вийшли, забили. Коли 4:0, все одно десь в голові щось є. Головне, що перемогли – це кайф, найприємніше, що могло бути. Це дуже хороші емоції", – сказав Кулач в ефірі програми Тур ONLINE.

Додамо, що у звітному матчі 27-річний форвард оформив свій перший хет-трик у професіональній кар'єрі. Завдяки цьому Кулач піднявся на перше місце в списку найкращих бомбардирів нинішнього сезону УПЛ (13 голів), випередивши Нурієва та Циганкова, у яких по 10 м'ячів.

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