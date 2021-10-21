Схоже. наставник Динамо Мірча Луческу не зможе розраховувати на свого нападника до зимової паузи.

Вболівальники Динамо ще не скоро зможуть побачити на футбольному полі Владислава Кулача, повідомляє Meta Ratings.

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Як відомо, у форварда були проблеми з серцем і йому навіть довелось лягати на операцію. Ці проблеми посилилися захворюванням COVID-19. Після одужання тепер йому доведеться пройти тривалий шлях відновлення.

Ослаблене здоров'я нині не дозволяє йому не тільки працювати в основній групі, а й взагалі тренуватися. Наразі футболіст робить лише пробіжки. Як наслідок, чекати його повернення у цьому році підстав практично немає.

Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо з Ворскли у статусі вільного агента влітку 2021 року. Востаннє у матчі киян він виходив на поле ще 14 серпня у товариському матчі проти Інтера.

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