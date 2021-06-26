Кулач провів зустріч з керівництвом Ворскли – найкращий бомбардир УПЛ оцінив шанси опинитись в Динамо
Форвард полтавців Владислав Кулач розповів про свої плани на майбутнє.
"У мене контракт з Ворсклою до кінця червня. Що далі – поки не знаю.
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Я спілкувався з керівництвом клубу. Домовилися, що або протягом відпустки вирішимо питання з моїм майбутнім, або вже коли команда повернеться до тренувань. Розмов йду я точно чи ні – не було. У мене є чинний контракт до кінця червня.
Пропозиції від Динамо не було, інакше б про це знали всі. Була б така пропозиція – я б навіть не думав", – сказав Кулач в інтерв'ю YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".
Нагадаємо, Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ сезону 2020/21, забивши 15 м'ячів у 21 поєдинку. Його контракт з Ворсклою завершується вже 30 червня.
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