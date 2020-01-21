Кулач прокоментував повернення у Ворсклу

Форвард донецького Шахтаря Владислав Кулач, який більшу частину своєї кар’єри поневірявся по орендах, підписав повноцінний контракт з полтавським клубом.

"Емоції найпозитивніші. Я радий повернутися у Ворсклу. Сподіваюсь допомогти команді. Зараз летимо на збори, щоб добре попрацювати і навесні тішити уболівальників, досягати необхідного результату. Це дуже важливо для нас. Будемо робити все, щоб піднятися в турнірній таблиці якомога вище.

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Рік для мене пройшов не дуже добре. Відчуваю, що набрався сил, думаю, що у хорошій формі підійду до чемпіонату і допоможу команді. Коли я йшов все було трохи по-іншому – Ворскла займала третє місце. У команди був невеликий спад, але всі вірять, що починаючи з весни, ми будемо покращувати гру і підніматися у турнірній таблиці. Думаю, у наступному сезоні будемо боротися за ті ж місця, що і рік тому", – сказав Кулач в інтерв’ю прес-службі Ворскли.

Нагадаємо, сьогодні полтавський клуб оголосив про трансфер форварда донецького Шахтаря Владислава Кулача, який раніше на правах оренди виступав у Гонведі. 26-річний нападник підписав контрактом терміном на 1,5 року.

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