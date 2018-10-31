Кулач пояснив, чому Ворскла грала від оборони в матчі з Карабахом

Нападник Ворскли Владислав Кулач прокоментував тактику своєї команди в матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи з Карабахом (1:0).

"Ми проаналізували гру Карабаха, який добре контролює м'яч. Це показали і поєдинки азербайджанців проти Спортінга та Арсенала. З суперниками такого рівня ми намагаємося грати другим номером. Ворскла практично нічого не дала створювати опонентові. Перший тайм в Баку ми трохи змазали, але забитий м'яч після перерви надав нам впевненості...

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

З тих пір, як я в команді, ми майже у всіх поєдинках грали в катеначчо. Хоча останнім часом Ворскла також намагається і контролювати м'яч, коли цього вимагає ситуація на полі. А що стосується матчу з Олімпіком, то ще в першому таймі у нас сталося видалення. Вважаю, нерозумно було б іти вперед великими силами. Нам трохи пощастило, коли під завісу першої 45-хвилинки захисник гостей зрізав м'яч в свої ворота. У перерві це теж додало нам сил", – цитує Кулача zbirna.com.

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