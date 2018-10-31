toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
КУБОК УКРАЇНИ АНДРІЙ ЛУНІН ШАХТАР - ДИНАМО

Кулач пояснив, чому Ворскла грала від оборони в матчі з Карабахом

30 жовтня 20:01 236 Читать на русском
Кулач пояснив, чому Ворскла грала від оборони в матчі з Карабахом
Владислав Кулач (справа) / соцмережі

Нападник Ворскли Владислав Кулач прокоментував тактику своєї команди в матчі 3 туру групового етапу Ліги Європи з Карабахом (1:0).

"Ми проаналізували гру Карабаха, який добре контролює м'яч. Це показали і поєдинки азербайджанців проти Спортінга та Арсенала. З суперниками такого рівня ми намагаємося грати другим номером. Ворскла практично нічого не дала створювати опонентові. Перший тайм в Баку ми трохи змазали, але забитий м'яч після перерви надав нам впевненості...

Карабах – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд матчу

З тих пір, як я в команді, ми майже у всіх поєдинках грали в катеначчо. Хоча останнім часом Ворскла також намагається і контролювати м'яч, коли цього вимагає ситуація на полі. А що стосується матчу з Олімпіком, то ще в першому таймі у нас сталося видалення. Вважаю, нерозумно було б іти вперед великими силами. Нам трохи пощастило, коли під завісу першої 45-хвилинки захисник гостей зрізав м'яч в свої ворота. У перерві це теж додало нам сил", – цитує Кулача zbirna.com.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Олімпік Олімпік Карабах - Ворскла Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Карабах Карабах Ліга Європи Ворскла - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
16
хв
Минай
14:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук