Київський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання форварда. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження ще на один рік.

Динамо знову відпустило Дубінчака в СК Дніпро-1

Після завершення угоди з Ворсклою Кулач у статусі вільного агента проходив збори з Динамо. Минулий сезон став для 28-річного нападника проривним – 15 голів в УПЛ. Це дозволило Кулачу виграти бомбардирські перегони, випередивши зірку киян Віктора Циганкова (12).

Додамо, що Динамо за це літо підписало вже трьох гравців у лінію атаки. Раніше до клубу приєдналися Ерік Рамірес та Ілля Шкурін.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери