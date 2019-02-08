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Кулач невдовзі стане гравцем Олександрії, – ЗМІ

10:33 51 Читать на русском
Кулач невдовзі стане гравцем Олександрії, – ЗМІ
Владислав Кулач / фото із соцмереж

Колишній нападник Ворскли Владислав Кулач близький до переходу в Олександрію.

Футболіст, чий контракт належить Шахтарю, провів у Полтаві першу половину сезону на правах оренди.

Шаран: Незадоволений кадровим потенціалом Олександрії

Олександрія підтвердила свою зацікавленість у переході 25-річного нападник, повідомляє FootBoom. Наразі між клубами тривають переговори, які, швидше за все, завершаться переходом гравця в клуб з Кіровоградщини. Знову ж таки, йдеться про оренду.

Завтра, 9 лютого, потенційний новачок повинен вирушити зі своєю новою командою на збір до Туреччини.

Кулач не полетить із Ворсклою на перший збір до Туреччини

Відзначимо, що в нинішньому чемпіонаті Кулач провів за Ворсклу 14 матчів, в яких забив 4 м'ячі і віддав одну гольову передачу.

Теги
Трансфери Владислав Кулач Владислав Кулач Олександрія Олександрія
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