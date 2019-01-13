Кулач не полетить із Ворсклою на перший збір до Туреччини

Полтавська Ворскла оголосила список футболістів, які вирушать на тренувальний збір до Анталії.

Завтра делегація полтавців з харківського аеропорту вилетить до Туреччини, де в команди запланований перший тренувальний збір.

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В анталію головний тренер Ворскли Василь Сачко взяв 25 футболістів. Цікаво, що серед них немає нападника команди Владислава Кулача. Раніше повідомлялося, що форвард може повернутися в Шахтар, якому належить його контракт.

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Склад Ворскли на перший збір:

Воротарі: Шуст, Ткаченко, Різник.

Захисники: Артур, Чижов, Даллку, Гіоргадзе, Кані, Мартиненко, Сапай, Якубу.

Півзахисники: Биков, Чеснаков, Габелок, Кобахідзе, Мисик, Одарюк, Пердута, Ребенок, Саків, Шарпар, Скляр.

Нападники: Коломоєць, Карека, Васін.

Зазначається, що вже в Туреччині до команди можуть приєднатися потенційні новачки.