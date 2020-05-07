Кулач назвав своїх найсильніших опонентів – серед зірок МЮ знайшлось і місце екс-гравцю збірної України

Форвард Ворскли Владислав Кулач перерахував майстрів захисного ремесла.

"Шкртел дуже сильний. В принципі, всі захисники з нашої групи в Лізі Європи, коли я виступав в Зорі, дуже сильні були – Смоллінг, Байлі з МЮ. В Арсеналі не такі сильні захисники, але Папастатопулос, звичайно, виділяється.

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Взагалі в Європі багато потужних захисників – вони дуже грамотно грають, мало шансів виграти у них м'яч. Напевно, тому вони і грають в топ-клубах.

Хто найкращий захисник в Україні? Ракицький дуже добре починає атаки. За цим компонентом він найкращий. З таким пасом як у нього зараз дуже мало захисників", – розповів Кулач для Youtube-канала Sport Traveler.

У нинішньому сезоні УПЛ Кулач провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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