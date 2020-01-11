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Кулач може перейти в Ворсклу

11:40 570 Читать на русском
Кулач може перейти в Ворсклу
Владислав Кулач / Фото з відкритих джерел

Український легіонер у складі угорського Гонведа Владислав Кулач може повернутись в чемпіонат України.

Нападник донецького Шахтаря Владислав Кулач, який на правах оренди виступає в угорському Гонведі, може опинитись у Ворсклі, повідомляє видання Footboom. Керівництво клубу активно моніторить трансферний ринок і український легіонер, якого добре знають у Полтаві, є одним з основних претендентів на підсилення команди.

Ворскла оформила перший трансфер у 2020 році

Нагадаємо, Кулач вже захищав кольори Ворскли у сезоні 2016/17. Окрім вищеназваних команд Владислав встиг пограти за Маріуполь, запорізький Металург, кам’янську Сталь, Зорю та Олександрію. За кордоном, окрім Гонведа, нападник засвітився у турецькому Ескішехірспорі.

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Владислав Кулач Владислав Кулач Ворскла Ворскла Гонвед Гонвед Українці за кордоном
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