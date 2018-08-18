Кулач: Ми переживали за Маріуполь у Лізі Європи, очікую цікавий матч з ними

Нападник Ворскли Владислав Кулач поділився очікуваннями від матчу своєї команди проти Маріуполя, в рамках 5-го туру української Прем'єр-ліги.

"Маріуполь демонстрував непоганий футбол минулого сезону. Ми переживали за них у Лізі Європи. На жаль, маріупольцям не вдалося подолати Бордо.

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Хороша, дисциплінована команда, чимало виконавців, які можуть вирішити долю епізоду індивідуально. Навіть не сподіваюсь на те, що нам буде з ними просто, тому очікую на цікавий футбол.

Як побудувати гру, про це нам скажуть тренери безпосередньо перед матчем. На кожну зустріч виходиш із настроєм, аби перемогти. Першим ділом – потрібно досягти результату в цій грі", – розповів Кулач прес-службі Ворскли.

Відзначимо, матч 5-го туру УПЛ між Ворсклою та Маріуполем відбудеться завтра, 19 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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