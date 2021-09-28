Відомий журналіст Ігор Циганик розповів, хто був ініціатором підписання у київський клуб Владислава Кулача та Іллі Шкуріна.

"Говорив з Луческу щодо Кулача. Він сказав, що підписання цього гравця було його ініціативою.

Циганик: Якщо Шахтар захоче – Марлос нікуди не поїде

Луческу знає Кулача і на тренуваннях побачив у ньому ту агресію, яка потрібна форварду. Не можна говорити, що футболіста взяла без відома тренера. Те ж саме зі Шкуріним. У нього є якості, які можна розвивати. Це два гравці, які прийшли в Динамо за бажанням головного тренера", – сказав Циганик у програмі "Циганик LIVE".

Нагадаємо, Кулач перейшов у Динамо у статусі вільного агента з Ворскли, а Шкурін приєднався до киян на правах оренди з московського ЦСКА.

Динамо спокійно переграло інертний Рух – Гармаш став героєм львівського матчу