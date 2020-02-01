Кулач: Чудово розумію, що потрапити на Євро зі збірною буде дуже непросто

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач підбив підсумки 2019 року і окреслив свої плани на сезон.

"Минулий рік був, напевно, одним з найгірших у моїй кар’єрі. Лікарняне ліжко мене не відпускало. Все почалось в Олександрії. З початком офіційних матчів я отримав травму литкового м'яза, пропустив близько місяця, а коли відновився, то на третій день роботи стався рецидив. Цього разу відновлюватися довелося три місяці. А в Гонведі я отримав травму плеча, і ось, можна сказати, тільки до нового року повністю видужав.

Кулач прокоментував повернення у Ворсклу

Чесно, захотілося назад до Полтави. Так співпало, що і у Ворсклі були не проти мого повернення. Тому буду докладати всіх зусиль, щоб допомогти команді піднятися у турнірній таблиці.

На жаль, я випав з числа кандидатів у збірну України, в яку викликався восени 2018-го. Тому зараз для мене головне, якомога швидше набрати потрібні кондиції і увійти в ігровий тонус. Я мрію поїхати на Євро-2020, хоча прекрасно розумію, що досягти цього буде дуже непросто", – сказав Кулач у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 21 січня полтавський клуб оголосив про трансфер форварда донецького Шахтаря Владислава Кулача, який раніше на правах оренди виступав у Гонведі. 26-річний нападник підписав контрактом терміном на 1,5 року.

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