toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛІВЕРПУЛЬ - БАВАРІЯ ЛІОН - БАРСЕЛОНА

Кулач: Я хотів поїхати з України, але щось не вийшло

19:22 285 Читать на русском
Кулач: Я хотів поїхати з України, але щось не вийшло
Владислав Кулач / Олександрія

Новачок Олександрії Владислав Кулач розповів, чому перейшов у Олександрію.

"Я просто хотів поїхати з України, грати в Європі. Але щось не вийшло. Так, були хороші варіанти, але не склалося. Я не хотів в Росію, це буквально в останні дні, перед Олександрією, була пропозиція від Єнісея. Але з певних причин туди не поїхав.

Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату

На даний момент Олександрія – найкращий розвиток подій для мене. У команди є завдання, вся команда хоче його виконати і буде робити для цього все", – сказав Кулач в ефірі програми "Великий футбол".

Гецко: Олександрія з Кулачем та Лучкевичем посяде третє місце в УПЛ

Нагадаємо, нещодавно Владислав Кулач, права на якого належать донецькому Шахтарю, перейшов з Ворскли в Олександрію, за яку виступатиме у наступні півроку на правах оренди.

Теги
Владислав Кулач Владислав Кулач Олександрія Олександрія Єнісей Єнісей
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
18
хв
Челсі
21:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук