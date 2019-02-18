Кулач: Я хотів поїхати з України, але щось не вийшло

Новачок Олександрії Владислав Кулач розповів, чому перейшов у Олександрію.

"Я просто хотів поїхати з України, грати в Європі. Але щось не вийшло. Так, були хороші варіанти, але не склалося. Я не хотів в Росію, це буквально в останні дні, перед Олександрією, була пропозиція від Єнісея. Але з певних причин туди не поїхав.

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На даний момент Олександрія – найкращий розвиток подій для мене. У команди є завдання, вся команда хоче його виконати і буде робити для цього все", – сказав Кулач в ефірі програми "Великий футбол".

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Нагадаємо, нещодавно Владислав Кулач, права на якого належать донецькому Шахтарю, перейшов з Ворскли в Олександрію, за яку виступатиме у наступні півроку на правах оренди.