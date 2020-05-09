Кулач – про "золоту клітку" Шахтаря: У цій команді у мене ніколи не було шансів

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач поскаржився на часті оренди під час виступів за донецький Шахтар.

"Кожен раз намагався про це говорити з керівництвом. Приїхавши в Гонвед, повинен був тут залишатися. Шахтар мене відпускав на певних умовах. Спочатку підписав контракт на 3 роки. Залишався підпис за Шахтарем, але вони вирішили, що поки не будуть мене відпускати.

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Відпустили тільки в оренду. Був шанс вже піти, бути тут на контракті. Але Шахтар так вирішив. У Шахтарі у мене жодного разу не було шансу. Колись вони скажуть, у чому справа. Я прийшов у Шахтар в 16 років, грав у дублі, потім пішов в Маріуполь в оренду. Кожен раз, повертаючись, йшов назад в оренду. Щороку нове місце, новий колектив – це важко", – сказав Кулач в інтерв'ю Youtube-каналу Sport Traveler.

Нагадаємо, форвард належав Шахтарю з 2010 року. За основну команду "гірників" не зіграв жодного поєдинку – постійно грав у оренді. Лише взимку 2020 року Кулач став повноцінним гравцем полтавської Ворскли.

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