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Кукурелья перейшов у Хетафе – Барселона викупила гравця лише цього літа

18 липня 23:58 100 Читать на русском
Кукурелья перейшов у Хетафе – Барселона викупила гравця лише цього літа
Марк Кукурелья / Соцмережі

Захисник Барселони Марк Кукурелья став гравцем Хетафе.

Хетафе домовився з Барселоною про оренду лівого захисника Марка Кукурельї, угода розрахована на сезон. Також у "темно-синіх" є право викупу гравця за 6 мільйонів євро, повідомляє офіційний сайт Хетафе.

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Нагадаємо, минулий сезон Кукурелья провів на правах оренди в Ейбарі, який викупив його за два мільйони євро. Втім, у Барселони залишалася можливість повернути його за чотири мільйони, чим чемпіон Іспанії і скористався.

У сезоні 2018/2019 правий захисник провів за Ейбар 33 поєдинки в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

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