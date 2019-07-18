Кукурелья перейшов у Хетафе – Барселона викупила гравця лише цього літа

Захисник Барселони Марк Кукурелья став гравцем Хетафе.

Хетафе домовився з Барселоною про оренду лівого захисника Марка Кукурельї, угода розрахована на сезон. Також у "темно-синіх" є право викупу гравця за 6 мільйонів євро, повідомляє офіційний сайт Хетафе.

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Нагадаємо, минулий сезон Кукурелья провів на правах оренди в Ейбарі, який викупив його за два мільйони євро. Втім, у Барселони залишалася можливість повернути його за чотири мільйони, чим чемпіон Іспанії і скористався.

У сезоні 2018/2019 правий захисник провів за Ейбар 33 поєдинки в усіх турнірах, де забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.

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