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Кукурелья може стати гравцем Челсі за 30 мільйонів – неймовірна втрата Барселони

13:08 - Читать на русском
Кукурелья може стати гравцем Челсі за 30 мільйонів – неймовірна втрата Барселони
Марк Кукурелья / Marca

Захисник Хетафе Марк Кукурелья може змінити іспанську Ла Лігу на англійську Прем'єр-лігу.

Челсі зробив пропозицію щодо трасферу Кукурельї з Хетафе, повідомляє AS.

Барселона продала захисника за 10 млн євро

Зазначається, що лондонці готові виплатити 30 млн євро за талановитого іспанського захисника. Цікаво, що Хетафе лише нещодавно підписала Кукурелью на повноцінній основі, викупивши його в Барселони лише за 10 млн.

Нагадаємо, 21-річний іспанець знаходився у Барселоні з 2012 року і дебютував за "синьо-гранатових" у жовтні 2017 року у Кубку Іспанії. До слова, це був єдиний його матч в основі каталонців.

У липні 2019 році від перейшов на правах оренди в Хетафе, за який зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Хетафе Хетафе Трансфери Марк Марк Кукурелья Челсі Челсі
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