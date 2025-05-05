Українець Микола Кухаревич допоміг Хіберніану обіграти Данді Юнайтед (3:1) і отримав за це визнання.

Український нападник Микола Кухаревич увійшов до збірної 35 туру чемпіонату Шотландії, в якому він голом допоміг Хіберніану на своєму полі здолати Данді з рахунком 3:1.

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Українець відзначився голом-красенем на 14-й хвилині, але потім став винуватцем пропущеного м'яча своєї команди.

Кухаревич отримав за матч від авторитетного статистичного порталу WhoScored оцінку 7.8, його визнали найкращим гравцем поєдинку і він увійшов до збірної туру.

У нинішньому сезоні українець провів за Хіберніан у всіх клубних турнірах 26 матчів, забив 6 голів.

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