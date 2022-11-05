Шотландія, Прем'єр-ліга, 13-й тур

Абердін – Хіберніан – 4:1

Голи: Міовскі, 45+8 (пен.), 53, Рамадані, 61, Кларксон, 77 – Кухаревич, 69

Кухаревич забивав у попередніх турах проти Сент-Міррена і Сент-Джонстона, однак загальні результати команди не вражали – всього одна перемога у 4 матчах. Сьогодні команда українця приїхала в гості до Абердіна, який відставав на одне очко. Наш нападник вже звично вийшов зі стартових хвилин.

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Перший тайм котився до "нулів", хоча моменти мали обидві команди. Один з них змарнував саме Кухаревич, пробивши з дальної відстані. Вже у компенсований час арбітр з допомогою VAR вирішив призначити пенальті у ворота гостей. Македонець Міовскі виконав вирок аж на 8-й доданій хвилині.

По перерві справи Хіберніана стали катастрофічними. Той-таки Міовскі оформив дубль, а Рамадані довів справу до розгрому. Кухаревич не здавався, замкнувши подачу Чабраї – третій гол українця у трьох матчах поспіль. Втім, команда не підтримала пориву Миколи і пропустила ще раз.

4:1 – перемога дозволила Абердіну випередити Хібс на 2 пункти і вийти на третю сходинку чемпіонату Шотландії слідом за китами (Рейнджерс та Селтік).

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