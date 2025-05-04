Хіберніан здолав Данді Юнайтед (3:1) в чемпіонаті Шотландії. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі "зелених". Українець допоміг своїй команді здолати Данді з рахунком 3:1.

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Кухаревич забив на 14 хвилині, відгукнувшись на пас партнера. Микола протягнув м'яч від центра поля, пробив низом, але спочатку круглий влучив у стійку, а вже потім у ворота. Українець став винуватцем пропущеного гола. Він не вдало зіграв в обороні і у підсумку дозволив супернику забити.

Хіберніан наразі перебуває на третьому місці з 56 очками. У наступному турі команда Кухаревича зіграє проти Селтіка.