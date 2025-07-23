Слован Братислава не залишив шансів Зріньскі, оформивши розгромну перемогу (4:0) у першому матчі. Відео голів та огляд зустрічі – на "Футбол 24".

Слован оформив розгром ще до 62-ї хвилини, забивши три м’ячі, а крапку в протистоянні поставив Микола Кухаревич, який відзначився дебютним голом за новий клуб після літнього переходу.

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Український форвард вдало підключився до атаки та замкнув зручну передачу поблизу воріт, не залишивши шансів голкіперу.

Варто відзначити, що Кухаревич вийшов на заміну і відзначився вже за 7 хвилин після появи на полі.

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