Кухаревич забив перший гол за Слован – знадобилось лише 7 хвилин у матчі ЛЧ (ВІДЕО)
Слован Братислава не залишив шансів Зріньскі, оформивши розгромну перемогу (4:0) у першому матчі. Відео голів та огляд зустрічі – на "Футбол 24".
Слован оформив розгром ще до 62-ї хвилини, забивши три м’ячі, а крапку в протистоянні поставив Микола Кухаревич, який відзначився дебютним голом за новий клуб після літнього переходу.
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Український форвард вдало підключився до атаки та замкнув зручну передачу поблизу воріт, не залишивши шансів голкіперу.
Варто відзначити, що Кухаревич вийшов на заміну і відзначився вже за 7 хвилин після появи на полі.
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