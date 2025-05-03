Хіберніан здобув перемогу над Данді Юнайтед (3:1) у 35 турі чемпіонату Шотландії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Шотландія, 35 тур, чемпіонська група

Хіберніан – Данді Юнайтед – 3:1

Голи: Бойл, 3, Кухаревич, 14, Гейл, 87 – Трапановскі, 50

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Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі на гру проти Данді. Хіберніан досить швидко відкрили рахунок у матчі – вже на третій хвилині. А ось Кухаревич подвоїв перевагу своєї команди. Микола не забивав з кінця лютого. Загалом в українця у поточному сезоні шість голів за Хіберніан. У Кухаревича була можливість оформити дубль, але він пробив над поперечиною.

"Зелені" наразі на третьому місці з 56 очками. У наступному турі команда Кухаревича зіграє проти Селтіка.

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