Чемпіонат Словаччини, 6-й тур

Слован – Кошіце – 3:2

Голи: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58

Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі Слована, тоді як Данило Ігнатенко залишився в запасі. І саме з вибором центрфорварда наставник не прогадав – уже на 7-й хвилині Микола відкрив рахунок, а через 13 хвилин українець оформив дубль, вразивши ворота суперника вдруге.

Після перерви команда опонентів довела рахунок до 2:2, але Кухаревич виручив команду, вивівши її вперед і оформивши хет-трик. 3:2 – саме цей рахунок і став підсумковим. Ігнатенко вийшов на 82-й хвилині.

Цього сезону Микола відзначився вже 5-ма голами у 10-ти матчах за Слован, тоді як у минулому сезоні забив лише 7 разів за всю кампанію.

