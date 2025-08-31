Кухаревич вирвав перемогу для Слована, оформивши хет-трик – відео феєрії українця
Слован переміг Кошіце у рамках 6-го туру чемпіонату Словаччини (3:2). Рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Чемпіонат Словаччини, 6-й тур
Слован – Кошіце – 3:2
Голи: Кухаревич, 7, 20, 66 – Черепкай, 47, Ковач, 58
Микола Кухаревич вийшов у стартовому складі Слована, тоді як Данило Ігнатенко залишився в запасі. І саме з вибором центрфорварда наставник не прогадав – уже на 7-й хвилині Микола відкрив рахунок, а через 13 хвилин українець оформив дубль, вразивши ворота суперника вдруге.
Після перерви команда опонентів довела рахунок до 2:2, але Кухаревич виручив команду, вивівши її вперед і оформивши хет-трик. 3:2 – саме цей рахунок і став підсумковим. Ігнатенко вийшов на 82-й хвилині.
Цього сезону Микола відзначився вже 5-ма голами у 10-ти матчах за Слован, тоді як у минулому сезоні забив лише 7 разів за всю кампанію.
