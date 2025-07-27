Словаччина, 1-й тур

Татран Прешов – Слован – 2:2

Голи: Регалі, 33, Олейнік, 52 – Кухаревич, 31, Офорі, 39

Нереалізований пенальті: Вольштинський, 45+4 (Татран)

Кухаревич забив перший гол за Слован – знадобилось лише 7 хвилин у матчі ЛЧ (ВІДЕО)

Напередодні у Словаччині стартував черговий розіграш чемпіонату країни. У матчі 1-го туру зійшлись Татран і Слован. У складі братиславців в основі вийшли одразу два українці – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич – і відіграли увесь поєдинок.

Щобільше, останній не пішов з поля без забитого гола. В середині першого тайму Кухаревич зумів відкрити рахунок у матчі. На жаль, здобути перемогу чинний чемпіон не зумів – гра завершилась бойовою нічиєю (2:2). Цікаво, що господарі у доданий до першого тайму час не реалізували пенальті.

Нагадаємо, для Кухаревича, який перейшов у Слован з англійського Суонсі у літнє міжсезоння, цей гол став другим у другому матчі поспіль – на тижні він відзначився у воротах боснійського Зріньскі у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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