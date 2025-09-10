Кубок Словаччини, 1/64 фіналу

Надсег – Слован Братислава – 2:4

Голи: Торрес, 16, Ботло, 30 – Їраджанг, 14, Кухаревич, 45+3, Толіч, 52, Мустафіч, 55

Кухаревич вирвав перемогу для Слована, оформивши хет-трик – відео феєрії українця

Микола Кухаревич допоміг Словану Братиславі здолати Надсег у 1/64 фіналу Кубка Словаччини.

Команда українця відкрила рахунок у матчі, але швидко пропустила 2 м'ячі. Проте на перерву команди пішли за рівного рахунку – Кухаревич у компенсований час забив гол у роздягальню. Наш форвард швидко вибіг у контратаку з партнером і закотив м'яч в порожні ворота.

Цим Микола розпочав ефектний камбек своєї команди – в підсумку Слован переміг з рахунком 4:2 й пробився у наступну стадію турніру.

Нагадаємо, що за Слован також виступає ще один українець – Данило Ігнатенко.

