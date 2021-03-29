"Я дуже сподіваюсь і вірю в те, що Труа таки підвищиться у класі. Це дійсно вже топ-рівень. Напевно, мрія кожного футболіста пограти у такому чемпіонаті, відчути, так би мовити, запах великого футболу. Прагну нарешті пережити ці емоції.

Рух оголосив про трансфер Кухаревича у Францію

Зараз працюю дуже наполегливо, аби не загубитися на тому рівні. Дуже хочу допомагати своїй команді якісною грою за забитими м’ячами. Все ж насамперед, Труа ще має виграти Лігу 2. Тоді вже можна буде говорити більше про елітний дивізіон Франції", – цитує Кухаревича офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, 19-річний українець влітку приєднається до французького клубу. Після 30-ти турів Ліги 2 Труа лідирує у турнірній таблиці.

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