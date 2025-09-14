Чемпіонат Словаччини, 7-й тур

Жиліна – Слован – 3:3

Голи: Датко, 5, 29, Качер, 33 – Барсегян, 25 (п.), 59, Кухаревич, 88

Вилучення: Ігнатенко, 87 (Слован, червона картка)

Кухаревич відзначився голом в Кубку Словаччини – розпочав камбек у матчі з шістьма м'ячами (ВІДЕО)

У матчі 7-го туру словацької Nike Liga Слован на виїзді ледь не зганьбився з Жиліною. Команда пропустила вже на старті зустрічі, в середині тайму обмінялась з суперником голами, а та перерву пішла поступаючись з різницею у два голи. Барсегян після відпочинку зумів скоротити до мінімуму, оформивши дубль.

Однак героєм матчу став Микола Кухаревич, який вийшов на останні 12 хвилин. Після вилучення Данила Ігнатенка (наш земляк отримав пряму червону картку за небезпечну гру), український форвард зумів відзначитись у воротах Жиліни, забивши у другому матчі поспіль (у попередній зустрічі з Кошіце він записав до свого доробку хет-трик).

Як наслідок, Кухаревич з 5-ма голами очолив бомбардирські перегони, а Слован з 12-ма очками йде у турнірній таблиці чемпіонату Словаччини на третій сходинці.

