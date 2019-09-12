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Куельяр терміново госпіталізований через проблеми з печінкою

22:19 762 Читать на русском
Куельяр терміново госпіталізований через проблеми з печінкою
Іван Куельяр / Фото ФК Леганес

Досвідчений воротар Леганеса Іван Куельяр потребує допомоги лікарів.

Леганес втратив свого основного голкіпера. Іван Куельяр потрапив у лікарню, повідомляє Marca.

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Після госпіталізації у 35-річного іспанця діагностували абсцес печінки. Лікарям вдалось стабілізувати стан гравця, зараз він проходить курс лікування та почуває себе задовільно. Про терміни відновлення Івана – не повідомляється.

Нагадаємо, в минулому сезоні Куельяр був основним конкурентом Андрія Луніна за місце в основі Леганеса. Українець перебував у команді на правах оренди.

В поточному розіграші Ла Ліги Куельяр встиг провести 2 матчі.

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Теги
Іспанія Леганес Леганес Андрій Лунін Андрій Лунін Іван Куельяр Іван Куельяр
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