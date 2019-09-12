Куельяр терміново госпіталізований через проблеми з печінкою

Досвідчений воротар Леганеса Іван Куельяр потребує допомоги лікарів.

Леганес втратив свого основного голкіпера. Іван Куельяр потрапив у лікарню, повідомляє Marca.

Голкіпер Аякса відзначився майстерною бісіклетою на тренуванні: емоції камерунця – безцінні

Після госпіталізації у 35-річного іспанця діагностували абсцес печінки. Лікарям вдалось стабілізувати стан гравця, зараз він проходить курс лікування та почуває себе задовільно. Про терміни відновлення Івана – не повідомляється.

Нагадаємо, в минулому сезоні Куельяр був основним конкурентом Андрія Луніна за місце в основі Леганеса. Українець перебував у команді на правах оренди.

В поточному розіграші Ла Ліги Куельяр встиг провести 2 матчі.

Лунін витворяє дива, але він без шансів – іспанські ЗМІ пишуть про крах чемпіона, а фанати дивуються грі за Україну