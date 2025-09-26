Перший тайм виявився небагатим на справді небезпечні моменти, хоча було вдосталь ударів із хороших позицій чи після класних розіграшів. Просто виконання підводило. Наприклад, Демченко (Епіцентр) та Морозко (Кудрівка) щільно пробивали метрів з 20-25 – голкіпери ніби й парирували, але удар-то прийшовся по центру, точно по їхній позиції...

Схожий розмін стався у Лосенка (стріляв з лінії штрафного після корнера) та Сидуна – останній увірвався на правий край карного майданчика й вгатив з близької відстані, але влучив точно у воротаря. Дійсно гострим виявився найперший момент, проведений ще на 48-й секунді. Себеріо замикав подачу з кутового, а м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою Кудрівки.

Загагом Епіцентр виглядав дещо активніше за суперника. За це прилетіла винагорода на 33-й хвилині: кам'янчани розіграли кутовий, після чого стався навіс на праву штангу – Мороз звідти скинув вздовж лінії воротарського, а Себеріо замкнув. 1:0! Іспанець забив дебютний гол в Україні.

Перша половина другого тайму виявилась нудною, але поступово гра розігналася. Тригером став гол Кудрівки на 65-й хвилині. Підопічні Василя Баранова відігралися внаслідок дальнього пострілу Думанюка – м'яч зрикошетив від Мороза й Григоращука, полетівши у протихід Білику. 1:1!

Епіцентр відреагував миттєво. Вже через хвилину Кирюханцев отримав переведення на лівий кут штрафного й завдав потужного удару під поперечку. Льопка виконав ефектний сейв. На 70-й же хвилині свіжий Борячук пробив головою після навісу Кирюханцева, однак Кудрівку врятувала штанга! На 74-й хвилині Льопка ще й парирував дальній постріл Себеріо, але м'яч летів точно по його позиції.

Словом, із конвертацією моментів у голи Епіцентр мав серйозні проблеми. За такий футбол прилетіло покарання: на 83-й хвилині Григоращук збив Світюху в штрафному, а рефері призначив пенальті – Тотовицький впевнено його реалізував. 2:1! Характерно, щоб обидва герої епізоду вийшли на поле в другому таймі.

Підопічні Сергія Нагорняка не змогли відповісти чимось небезпечним. Із натяжкою на статус моменту тягнув прохід Сіфуентеса з "фінтом Зідана" у карному майданчику, однак подальший удар виявився неточним. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Кудрівки.

Епіцентр залишився з трьома очками у зоні прямого вильоту. Кудрівка ж набрала 10 залікових балів, піднявшись аж на шосту сходинку в турнірній таблиці.

