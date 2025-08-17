Кудрівка й Полтава у перших двох турах здобули по одній перемозі, а їхні єдині поразки в УПЛ пройшли за дуже рівної гри. У очному матчі фаворитами здавались "селяни" – як через потужнішу трансферну кампанію, так і через історію протистояння. У двох поєдинках з "містянами" в попередньому сезоні Першої ліги підопічні Василя Баранова набрали 4 очки.

І вже на 2-й хвилині Кудрівка заробила пенальті! Після першого ж розіграшу кутового Сердюк завдав удару з меж штрафного, а м'яч поцілив у руку Підлепичу. Дистанція була короткою, рука – опущеною вниз, і ще існує підозра на рикошет від ноги. Здається, був привід не ставити 11-метровий, але Артем Михайлюк вирішив інакше. Шаповал з "позначки" відкрив рахунок. 1:0!

На 38-й же хвилині Кудрівка подвоїла свою перевагу. Лєгостаєв розігнав контратаку лівим флангом, завершивши її передачею під удар Козаку. Артем не схибив, поціливши у лівий нижній. 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Варто відзначити, що Полтава не виглядала гірше. Колектив створив декілька непоганих моментів і перестріляв "селян" у першому таймі. У другому таймі підопічні Ігора Тимченка демонстрували схожий футбол – от тільки жоден із численних моментів не вдалося довести до взяття воріт.

Ба більше – вже за чотири хвилини по перерві Бужин добив полтавців, збивши свіжого Рогозинського у власному карному майданчику. Хоча ситуація цього не вимагала. Тут уже питань щодо пенальті не виникало. Шаповал знову підійшов до "позначки" й знову переграв Восконяна – 3:0!

Рогозинський на 75-й хвилині міг і асист виконати, скинувши м'яч під удар з правого флангу, однак Восконян парирував. М'яч пройшов поруч зі стійкою. Полтава ж таки розмочила рахунок у компенсований час зусиллями Онищенка, якому з 20-ти метрів вдалося поцілити поміж ніг Яшкову. 3:1.

Цей гол став останнім. Кудрівка після трьох турів набирає шість очок. Полтава залишається з трьома.

