Кудрівка дебютувала в УПЛ матчем проти срібного призера УПЛ. Номінальний представник Чернігівщини за кілька днів до цього підписав низку досвідчених футболістів, однак місце у старті отримали тільки два новачки – фулбек Морозко та вінгер Нагнойний. 41-річний президент клубу теж опинився у заявці, але починати в еліті з такого важкого суперника Роман Солодаренко не став.

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Експерти попереджали про можливі проблеми Олександрії, у якої було всього два вільних дні після від'їзду з Белграда. Тим не менш, саме "жовто-чорні" мали відкривати рахунок – причому дуже красиво. Вже на 2-й хвилині гості провели кутовий з подачею на ближню стійку, яку Кулаков замкнув п'яткою у дев'ятку. Яшков парирував!

А потім Кудрівка продемонструвала, що експерти не помилялись. До 18-ї хвилини дебютанти УПЛ могли забивати тричі. Спочатку Сторчоус пробив головою з центру штрафного в руки Шевченку. Потім Морозко завдав несподіваного дальнього удару в ближню дев'ятку, змусивши Шевченка виконувати сейв. Лєгостаєв же після закидання за спини крутив з лівого краю карного майданчика, однак м'яч пройшов повз дальню дев'ять.

За кільканадцять секунд після цього моменту Олександрія таки пропустила. Думанюк наважився на дальній удар, який рикошетом прилетів до центру штрафного. Там опинився Лєгостаєв, який одразу ж вгатив у правий нижній – 1:0! Кудрівка забила дебютний гол в УПЛ на 18-й хвилині.

На цьому відрізку фаворит мав тільки один момент. Відзначитись міг Кулаков, який прийняв крос з правого флангу й отримав змогу пробити з лінії воротарського. От тільки Андрій замість гола підбив м'яч в руки Яшкову.

На 26-й же хвилині Олександрія продемонструвала клас, зрівнявши рахунок зі стандарту. Булеца завдав прямого удару зі штрафного, не залишивши шансів голкіперу. 1:1! Яшкову ще й зарахували автогол, адже м'яч залетів у сітку після його дотику. Здавалося, що тепер кураж андердога зведуть нанівець.

Але Кудрівка не збавляла темпу. На 37-й хвилині підопічні Василя Баранова шокували срібного призера УПЛ другим голом – його провів Морозко. Новачок команди наважився на прямий постріл зі штрафного, поціливши у ближню дев'ятку. 2:1! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати. У повітрі запахло сенсацією.

Кирило Нестеренко у перерві провів подвійну заміну, знявши з пробігу Артема Козака й Фернандо. Замість них з'явились Безерра й Ковалець. Капітан олександрійців міг відновити статус-кво всього через дві хвилини після появи на полі, обігравшись у стіночку зі Скорком і вистріливши з правого краю штрафного. Яшков врятував дебютантів, потягнувши м'яч із дальнього кута.

Відповідь Кудрівки вразила усіх. На 53-й хвилині команда провела атаку з розрізним пасом Морозка на правий фланг карного майданчика. Туди саме увірвався Сторчоус, який опинився прямо перед Шевченком – Андрій спокійно його перекинув. 3:1!

Підопічні Кирила Нестеренка почали втрачати контроль. На 57-й хвилині Олександр Козак ледь не почав розгром, пробивши зі стандарту у воротарський кут (Шевченко парирував). Ще за шість хвилин Лєгостаєв мав замикати простріл Морозка, однак Артем не зміг влучити по м'ячу перед порожніми воротами. Василь Баранов відчув запах крові й випустив новачка Тотовицького, замінивши автора першого гола.

Між цими епізодами Кулаков знову продемонстрував статус марнотарата, опинившись на лінії воротарського й пробивши головою після навісу Цари. Яшков виручив Кудрівку. Не менш небезпечно на 69-й хвилині зіграв Кампуш, який на 69-й замикав подачу зі стандарту – голкіпера підстрахував центрбек Потімков.

Кирило Нестеренко ще через три хвилини випустив свіжого форварда Туаті (вихованця ПСЖ) й кинув у бій Шостака замість Мишньова. Він ризикував опорною зоною, однак команда зламалась не в перехідних фазах. На 75-й хвилині Олександрія по-друному залишилась у меншості – Ковалець у спробі забити після чергового кросу просто спіймав м'яч до рук, як голкіпер. Так він отримав другу жовту.

Практично одразу гості могли відродити інтригу. Ндіка виконав прекрасну подачу з лівого флангу, однак Цара не встиг до м'яча, а Безерра на дальній пробив над воротами. Цей момент став останнім у виконанні "аграріїв". Кирило Нестеренко ще не втрачав віри, випустивши в атаку новачка Жоту, але команда вже розклеїлась.

На 87-й хвилині срібний призер УПЛ ще й отримав другу червону картку, а можливо – і тривалу дискваліфікацію Кампуша. Центрбек впав після боротьби зі Світюхою, після чого вже лежачи на газоні вдарив суперника в обличчя. А потім ще й бійку спровокував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував заслужену перемогу Кудрівки. Представник Чернігівщини шикарно дебютував у еліті.

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