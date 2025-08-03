Кудрівка у рамках 1-го туру УПЛ 2025/26 зіграє з Олександрією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Кудрівка стала одним із найбільш неоднозначних дебютантів УПЛ. Всебічна критика, насмішки й скепсис почали лунати одразу після фінального свистка у матчі-відповіді плей-офф проти Ворскли – і вони виникли не на порожньому місці. Що і говорити, коли офіційний сайт клубу перестав оновлюватись у 2023 році.

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Симпатій не додає і статус "безхатченка". Номінально Кудрівка представляє Чернігівщину, де є стадіон на 500 місць – втім, назва клубу є лишень оммажем до рідного села президента Романа Солодаренка. Попередній сезон колектив провів у Бучі, нинішній планує зіграти на Оболонь-Арені, а в перспективі власник хоче перебратись до Ірпеня.

Пан Солодаренко теж дав вогню. Коментар про вихід у ЛЧ до 2030 року всі сприйняли з посмішкою – як і порівняння з Кудрівки з ПСЖ. Мовляв, парижани теж орендують стадіон, тож чому ми зобов'язані будувати свій? А от інша цитата викликала масовий хейт: "Сьогодні функціонери, бізнесмени вкладають в спорт кошти, і за це люди мають дякувати, а не говорити ті слова, які говорять".

Навіть тактичні експерти обурювались на Кудрівку через брак інформації щодо зборів. Дебютант УПЛ довгий час дивував на трансферному ринку, уникаючи посилення складу – втім, за останні п'ять днів клуб оголосив про цілу пачку новачків. Зокрема, в атаку підписали Безбородька (Десна, Колос, Ворскла) і Тотовицького, якому не потрібна додаткова презентація.

Центр поля зміцнили Лосенко та Пушкарьов – попередній сезон вони провели в Інгульці, а так вони належать Шахтарю. Крім того, Кудрівка орендувала універсала Нагнойного (Зоря, Металіст 1925), а також взяла на контракт Морозка (екс-фулбек Колоса, Полісся й Вереса) та центрбека Векляка (Олімпік, Минай, Карпати).

Посилення, звісно ж, класне. Деякі позиції і без нього були укомплектовані непогано. Є тільки одне але – новачки прийшли до Кудрівки надто пізно, вже після зборів. Можливо, хтось встиг провести кілька тренувань на перегляді та перед матчем з Олександрією, однак літню підготовку вони пропустили.

Це – проблема, однак ніхто й не обіцяв легкого життя. Більшість експертів пророчать Кудрівці боротьбу за виживання, хоча не так давно їй так же пророчили виліт від Ворскли. У тренера Василя Баранова зібрався хороший штаб з якісними аналітиками, а про все інше ми дізнаємось вже по ходу чемпіонату.

Стартувати у ньому доведеться проти срібного призера. Впродовж літа ЗМІ писали про "розвал" Олександрії та початок тривалого процесу перезавантаження – настільки всіх вразив відхід Руслана Ротаня й групи лідерів. Зокрема, команду покинули Калюжний, Філіппов, Шепелєв, Шабанов, Мартинюк, Кравченко й голкіпер Єрмаков.

На практиці ж все не так страшно. Частину літніх втрат компенсували власними ресурсами (глибина весняного складу дозволяла), а низка лідерів так нікуди й не переїхала – особливо важливим стало збереження Кампуша й Безерри. У складі залишаються Цара, Ковалець, Мишньов, Смирний, Скорко, Булеца й Ндіка (останнього хвалили особливо). Були й трансфери легіонерів у атаку (Амарал) та центр захисту (Беїратче).

Втім, клуб не встиг знайти чистого опорника та нормальну заміну Філіппову. Новий тренер – 33-річний Кирило Нестеренко – намагався замаскувати ці пробоїни позиційними ротаціями, фальшивим дев'ятками, агресивним пресингом і контрпресингом, а також ставкою на володіння м'ячем. Зрештою, клуб знайшов потрібних новачків (вдалося підписати форварда зі школою ПСЖ), але було пізно.

Олександрія продемонструвала дуже високий рівень гри проти Партизана в Лізі конференцій, створивши 5-6 явних моментів і домінуючи на тривалих відрізках. От тільки реалізувати свої гольові нагоди не вдалося, а серби порвали "жовто-чорних" через діру в опорній зоні – її прикривав Шостак, який є "десяткою".

Другий матч взагалі перетворився у футбольне вбивство з лівими пенальті й червоними картками, тож підопічні Кирила Нестеренка вилетіли. Початок сезону в УПЛ теж ризикує завершитись провалом, адже "аграрї" змушені були добиратись до Києва з Белграда. На відпочинок залишилось всього два дні, а глибини складу Олександрії досі бракує. Навряд чи свіжі новачки встигли інтегруватись у новий колектив.

Все це дає Кудрівці шанс на сенсацію. Особливо з урахування факту дебюту в УПЛ – на перший матч такі команди завжди налаштовуються по-особливому. Підопічних Кирила Нестеренка чекає дуже непроста зустріч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шулянський, Белєяв (обидва – Олександрія)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кудрівка – Олександрія

Кудрівка: Яшков – Морозко, Потімков, Шаповал, Мельничук – Думанюк – Козак, Сторчоус, Коркішко – Безбородько

Олександрія: Шевченко – Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка – Шостак – Жота Перрейра, Ковалець, Смирний, Цара – Амарал

Прогноз "Футбол 24" – нічия, тотал менше 2,5

Команда Кирила Нестеренка залишається очевидним фаворитом протистояння, однак вона втомлена й потребує ротації. Проблеми з опорником і реалізацією також не закрита. Чомусь здається, що більше одного гола олександрійці не заб'ють, а Кудрівці цілком до снаги забити бодай один у відповідь.

Насправді ми ще мало розуміємо істинну силу команд, тож усі прогнози робляться не без пальця в небо. Тим не менш, існує достатньо причин поставити на нічию – ризикнемо подумати, що так матч і завершиться.

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