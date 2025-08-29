У рамках 3-го туру УПЛ 2025/26 Карпати зіграють з Кудрівкою, а Полтава зустрінеться з Зорею. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кудрівка – Карпати

Карпати набрали всього два очки у перших трьох турах, однак і суперники виявились серйозними – Полісся, Шахтар і Колос. Житомирянам поступились безапеляційно, з донеччанами зіграли божественно, а у Ковалівці фанати побачили середньостатистичну версію львів'ян. Непогану, але нестабільну. Для старту сезону, при такому графіку та з певними проблемами по складу "зелено-білі" виглядають нормально.

Лупашко відповів Маркевичу щодо Карпат і єврокубків: "Я не казав, що ми не готові"

От тільки для прориву в єврокубки цієї нормальності замало. Вже зараз помітно, що без Брунінью "левам" важче створити різницю на полі – бразилець пропускав поєдинок з Колосом через невеличке пошкодження, однак встиг відновитись до кубкової перемоги над Пенуелом (8:0). Значить, треба втягуватись у робочі будні й перемагати в якомога більшій кількості турів. Кожна наступна осічка буде коштувати дорожче.

Кудрівка здається ідеальним варіантом для набору трьох очок. Такий колектив, як Карпати, просто зобов'язаний перемагати дебютанта УПЛ. Тим паче, що "селяни" не змогли здолати Лівий Берег у Кубку, вилетівши в серії пенальті. Невдачу в цьому поєдинку львівські фани не зрозуміють.

Але недооцінка підопічних Василя Баранова може вилитись у неприємності. Олександрія не дасть збрехати, та і Зоря ледь не зіграла з новачками 2:2 – луганцями відверто пощастило. Цей колектив дуже небезпечний у перехідних фазах, а заявка наповнилась великою кількістю футболістів з досвідом УПЛ. Причому з дуже серйозним досвідом.

Тотовицький, Безбородько та Нагнойний виступали в групових етапах єврокубків. Векляк прийшов з Карпат, Морозко був лідером сильного Колоса й Полісся, а Лосенко, Пушкарьов і Гусєв є випускниками академій грандів. Не дивно, що Кудрівка набрала шість очок у трьох турах, хоча команді пощастило з арбітражем проти Полтави.

Кадрова ситуація

Травмовані: Потімков – Булеза, Сич, Стецьков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кудрівка – Карпати

Кудрівка: Яшков – Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук – Лосенко, Нагнойний – Козак, Сторчоус, Морозко – Лєгостаєв

Карпати: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Карабін, Чачуа, Брунінью, Вітор – Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – обидва заб'ють

За тиждень, який припав на пропуск туру й кубкові матчі, команди не стали сильнішими в кадровому плані. При цьому вибірка попередніх ігор ще замала для далекоглядних висновків – але Карпати безумовно залишаються фаворитами. Львів'янам до снаги перемогти дебютанта УПЛ.

Щоправда, у нашому чемпіонаті зараз кожен здатний перемогти кожного, а досвід минулих поєдинків не має жодного значення для прогнозів. Ставити на конкретного переможця в цій зустрічі не рекомендуємо – занадто вже нестабільні "леви" й занадто неоднозначна Кудрівка. А от голи точно мають бути. Ставимо на обидва заб'ють.

Полтава – Зоря

Луганці в попередньому турі поступилися Кривбасу, однак якою ж була ця поразка! Ефектні контратаки, купа розрізних пасів і виходів віч-на-віч, сейви голкіпера суперника, потужний гольовий удар Будківського метрів з 15-ти... Зоря ледь не відігралася з 0:2 та 1:3! Хто не дивився, той багато пропустив – усю красу матчу звичайним звітом не описати.

Таким чином, підопічні Віктора Скрипника довели готовність порвати опонентів з високою й вразливою лінією оборони. У команди багато футболістів з топовою передачею та високою швидкістю – але чи буде вона такою ж крутою проти полтавського "автобусу"? Сьогодні простір не надаватимуть. Його доведеться шукати й створювати самотужки.

Проти міцної оборони ЛНЗ це працювало так собі, однак Кудрівку луганці перемогли. Зате Зоря поступилася Чорноморцю в Кубку, пропустивши двічі – і треба визнати, що моментів біля воріт Сапутіна було дуже багато в кожному з поєдинків у сезоні. Луганці цікаві в атаці, але незбалансовані та залежні від стилю суперників.

Стиль Полтави є неприємним для "чорно-білих". Підопічні Ігора Тимченка нав'язали Руху купу єдиноборств і мали б зіграти внічию (новачкам трішечки не пощастило), а перемогу над Вересом втримали завдяки низькому "блоку" з фланговими контратаками. Кудрівку теж кусали здорово, але лівий пенальті на 2-й хвилині змусив розкритись – і тоді прилетіло ще два голи.

Опорник Плахтир і центрбек Веремієнко (чемпіон світу U-20, між іншим) поки що виглядають відкриттям сезону, потрапляючи в збірні туру УПЛ. Втім, у кожному з трьох турів полтавці ще й забивали, тож Зорі слід готуватись до важкого поєдинку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кобзар, Коцюмака, Щербак, Даниленко – Вантух

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полтава – Зоря

Полтава: Восконян – Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов – Місюра, Плахтир – Одарюк, Хахльов, Галенков – Вівдич

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Яньїч, Жунінью – Башіч – Слесар, Мічін, Саленко, Вакула – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Теоретично Зоря виглядає сильнішою, однак "автобус" Полтави здатний стримати луганців. Не факт, що у цій зустрічі забиватимуть обидві команди, хоча ймовірність пристойна – але голи точно мають бути. Зупинимось на прогнозі "тотал менше 2,5".

