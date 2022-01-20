"Юрій Калітвінцев передзвонив мені. Він мене переконав. Після його слів ухвалив рішення переходити до Полісся.

Полісся офіційно підписало двох екс-гравців Шахтаря

Що він сказав? Все було по-людськи. Мені вже було приємно, що він зателефонував до мене. Більше говорили про футбол, його бачення футболу. Сказав, що буде радий бачити мене в команді. Ці слова мене підкупили – і я одразу ухвалив рішення. Не думав нічого особливого.

Команда хороша, футболісти найвищого рівня. Полісся було б не на останніх місцях у Прем'єр-лізі. Десь не вийшло з результатом у першому колі. Але, думаю, якщо всі разом докладемо зусиль, то зможемо витягнути цю ситуацію", – наводить слова Кудрика сайт телеканалів Футбол.

Додамо, що Полісся раніше підписало форварда Шахтаря Владислава Вакулу та екс-нападника Десни Пилипа Будківського. Разом з Кудриком до житомирського клубу перебрався інший екс-воротар Шахтаря – Артем Поспєлов.

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