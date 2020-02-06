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Кудрик: Карпатам у спарингу проти Тузла Сіті завадила погода

10:17 428 Читать на русском
Кудрик: Карпатам у спарингу проти Тузла Сіті завадила погода
Олег Кудрик (в центрі) / Сайт Карпат

Голкіпер Карпат Олег Кудрик підсумував виступ команди у спарингу проти боснійської Тузла Сіті (0:1).

"Вважаю, що ми провели непогану гру. Десь завадили погодні умови, насамперед сильний вітер. Помилились при розіграші м’яча та пропустили гол. І якщо у товариських матчах ще можна робити такі помилки, то в офіційних поєдинках це неприпустимо.

Карпати – Тузла Сіті – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми намагались грати низом, тому що цілеспрямовано і точно віддати передачі верхом було дуже важко через погодні умови. Суперник мене нічим не здивував, вважаю, якби ми були фізично підготовлені ще краще, то мали би спокійно здобувати перемогу, тим паче, що у нас були прекрасні моменти для взяття воріт", – цитує Кудрика офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, у попередніх спарингах "леви" розійшлися миром зі Слованом Б та розгромили словацький Серед.

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Карпати Карпати Товариські матчі Олег Кудрик Олег Кудрик Зимові збори
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