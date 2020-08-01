toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО МІРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Кудрик емоційно попрощався з Карпатами і натякнув на повернення

10:11 - Читать на русском
Кудрик емоційно попрощався з Карпатами і натякнув на повернення
Олег Кудрик / фото: Карпати

Голкіпер Шахтаря Олег Кудрик, який виступав у Карпатах на правах оренди, прокоментував завершення виступів за львівський клуб.

"Відчуття неоднозначні і певною мірою суперечливі. З одного боку життя продовжується і необхідно рухатися далі. З іншого – я провів чудовий період у рідному Львові і буду щиро сумувати. Саме у складі Карпат я отримав стабільну ігрову практику в УПЛ, тут зростав, розвивався і ставав сильнішим. А ще познайомився з прекрасними людьми, частина з яких стали моїми друзями.

Карпати покинули ще три гравці – один із них повернеться в Шахтар

Ми нечасто тішили наших уболівальників, проте приємних миттєвостей вистачало. Варто хоча б згадати дербі з ФК Львів, які дарували усім напругу, емоції та інтригу. Також з позитивом пригадую нашу гру на НСК Олімпійський, де ми гідно протистояли Динамо і вибороли нічию.

Окремо хочу подякувати вболівальникам і впевнено заявити, що "зелено-білі" мають найкращу підтримку в Україні. Приємно, що з багатьма фанатами мене пов’язують товариські відносини. Сьогодні я не прощаюся з Карпатами, а кажу "До зустрічі", – цитує Кудрика офіційний сайт Карпат.

Львів у великій біді: за півроку – одна (!) перемога на трьох

blog_ava
ПСЖ завоював Кубок французької ліги, відібравши у Ліона єврокубки – героїчний голкіпер програв серію пенальті
01:02
2962
Теги
Карпати Карпати Олег Олег Кудрик
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо знову віддасть свого гравця в оренду Колосу
    Україна — 09:433409 Динамо знову віддасть свого гравця в оренду Колосу
8
год
:
31
хв
Арсенал
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук