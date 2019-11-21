toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ДИНАМО ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Кудрик дискваліфікований за червону картку, отриману вже після закінчення матчу з Маріуполем

15:13 658 Читать на русском
Кудрик дискваліфікований за червону картку, отриману вже після закінчення матчу з Маріуполем
Олег Кудрик / фото: Карпати

КДК УАФ покарав Олега Кудрика за непристойну поведінку після поєдинку 14-го туру УПЛ Маріуполь – Карпати.

15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
 
Єгор Назарина 59’
Єгор Назарина 90+4’
15’ В'ячеслав Чурко
55’ Дмитро Мишньов
59’ Єгор Назарина
90+4’ Єгор Назарина

Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув епізод з неспортивною поведінкою голкіпера львівського клубу Олега Кудрика, що стався вже після фінального свистка поєдинку проти азовців.

Голкіпер показав вболівальникам непристойний жест, за що отримав червону картку.

Шахтар – Динамо: Тайсон отримав дискваліфікацію за непристойний жест фанатам киян

Кудрик отримав покарання у вигляді дискваліфікації терміном на три матчі, два з яких – умовно. Таким чином голкіпер буде змушений пропустити наступний поєдинок Карпат проти донецького Олімпіка, що відбудеться вже цієї неділі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що після інциденту у Маріуполі Кудрик отримав суворе покарання від клубу і був попереджений про ще суворіші санкції у разі повторення подібних дій. До честі футболіста, він за власною ініціативою звернувся до футбольної спільноти з вибаченнями за свій вчинок.

"Коли чую "київське Динамо" – виростають крила": Євген Селін – про Блохіна, конфлікт із Росією і холодний гуртожиток

blog_ava
Фанат виграв у лотерею 183 мільйони євро та придбав улюблений клуб
13:42
4407
Теги
КДК УАФ Карпати Карпати Олег Кудрик Олег Кудрик Маріуполь - Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
19
год
:
20
хв
ОПФК Черкащина
13:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук