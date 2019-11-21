Кудрик дискваліфікований за червону картку, отриману вже після закінчення матчу з Маріуполем

КДК УАФ покарав Олега Кудрика за непристойну поведінку після поєдинку 14-го туру УПЛ Маріуполь – Карпати.

Контрольно-дисциплінарний комітет розглянув епізод з неспортивною поведінкою голкіпера львівського клубу Олега Кудрика, що стався вже після фінального свистка поєдинку проти азовців.

Голкіпер показав вболівальникам непристойний жест, за що отримав червону картку.

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Кудрик отримав покарання у вигляді дискваліфікації терміном на три матчі, два з яких – умовно. Таким чином голкіпер буде змушений пропустити наступний поєдинок Карпат проти донецького Олімпіка, що відбудеться вже цієї неділі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що після інциденту у Маріуполі Кудрик отримав суворе покарання від клубу і був попереджений про ще суворіші санкції у разі повторення подібних дій. До честі футболіста, він за власною ініціативою звернувся до футбольної спільноти з вибаченнями за свій вчинок.

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