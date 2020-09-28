"Кілька пабліків у Інтернеті поширили новину, що Георгій Цецадзе подав у відставку з посади головного тренера Львова. Ми зв'язалися з Андрієм Паньківим (генеральний директор Львова – прим. Футбол 24), який спростував цю інформацію. На даний момент – це фейк, не вірте. Цецадзе залишається в команді.

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Дослівно цитую Паньківа: "Куди він дінеться з підводного човна?". Звичайно, це жарт, це сказано по-хорошому, тому що наразі Георгію Цецадзе можна побажати лише здоров'я. У головного тренера Львова виявлений коронавірус, і ми дуже сподіваємося, що наставник впорається", – заявив Денисов у ефірі програми Великий Футбол.

Додамо, що Львів жахливо розпочав чемпіонат України – три поразки із загальним рахунком 1:12 і закономірна остання сходинка турнірної таблиці.

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