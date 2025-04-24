Кшиштоф Варжиха став героєм для Греції, але не отримав визнання у рідній Польщі. Вдома його вибір ставили під сумнів та вважали зарозумілим.

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Кшиштофа Варжиху, недооціненого польського нападника.

"Більше не можу терпіти, не можу стати на коліна": від зірки шедевра Гасперіні до мук в Мілані й завершення кар'єри у 31

У вересні 1999-го відбувся один із найбільш масштабних землетрусів у Греції. Стихія наробила багато лиха у столиці країни – Афінах. Землетрус забрав життя півтори сотні мешканців міста, ще дві тисячі людей зазнали травм. Ця трагедія народила міф, який промовисто характеризує велич футболіста Панатінаїкоса Кшиштофа Варжихи.

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Коли рятувальники знайшли під завалами пораненого хлопчика, то насамперед запитали, чи потрібна йому якась допомога. Подейкують, малий своєю відповіддю шокував усіх: "Я хочу побачити Кшиштофа". Хлопчик мав на увазі польського футболіста.

Юнаком знімався у фільмі в ролі футбольної легенди

Усі польські хлопці, які цікавилися футболом у середині минулого століття, мріяли бути як Ґерард Цесьлік. Форвард хожувського Руху та збірної Польщі вважався справжньою зіркою на батьківщині. І саме Кшиштоф Варжиха у прямому сенсі перевтілився у свого кумира. Коли 1978-го режисер Анджей Котковський взявся за зйомки фільму "Gra o wszystko", то молодого Цесьліка у кіно довірили зіграти 14-річному Кшиштофу.

"Мені дуже сподобалася ця роль, – розповідав потім Варжиха. – На мить я мав стати великим Ґераром Цесьліком, якого кожен із нас знав і дуже поважав. Мене фарбували, одягали, стригли. То була крута пригода, але без продовження. Я так і не став актором".

W filmie "Gra o wszystko" (fabularyzowany dokument o życiu i karierze Gerarda Cieślika) jeden z trampkarzy Ruchu Chorzów mówi z uśmiechem, że młodzi adepci futbolu za swoje występy powinni otrzymywać czekoladę, ponieważ "osładza to wysiłek".



Tym chłopcem jest 15-letni Waldemar… pic.twitter.com/O0O0qJprSJ — Usiądź, opowiem ci o piłce (@opowiemciopilce) November 2, 2023

Зате Варжиха став спадкоємцем свого кіношного персонажа у футболі. І якщо у кар’єрі Цесьліка був лише Рух, то Варжиха грав за дві команди. Окрім рідного клубу з Хожува, Кшиштоф став легендою грецького Панатінаїкоса. Саме переїзд в Елладу провідного форварда 1989-го дозволив Руху покращити фінансове становище та вибратися з боргів.

Засвітився в Кубку чемпіонів та "поїхав на заслання"

Варжиха миттєво здобув статус лідера Руху та подолав з командою усі можливі падіння та злети. Кшиштоф вилетів з рідною командою у нижчий дивізіон, а потім тріумфально повернувся і 1989-го виграв чемпіонат Польщі та став найкращим бомбардиром ліги.

Тоді ж Кшиштоф спробував себе у єврокубках – Рух не зумів створити гідного опору болгарському ЦСКА в Кубку європейських чемпіонів (1:1 та 1:5), але засвітив Варжиху. Лідер поляків відзначився голом у другому матчі та сподобався наставнику ЦСКА Дімітару Пєнєву – він порекомендував Варжиху своєму товаришу Христо Бонєву, котрий очолював Панатінаїкос.

Переговори були таємними і про факт укладення контракту стало відомо лише на початку 1990-го. У будь-якому разі зароблений мільйон доларів поповнив практично порожню казну Руху та дав новий імпульс бомбардиру (дорожче з Польщі продавали лише Збіґнєва Бонєка, який кількома роками раніше поїхав у Ювентус). Щоправда, не всі зрозуміли напрямок того трансферу.

Dimitris Saravakos & Krzysztof Warzycha ; #Panathinaikos' deadly 'top two', during the 1990/91 season. Cumulatively, they would contribute 41 of #Tryfili's 77 league goals, ️ #Prasini ️ lifting their 16th #Greek title at season's end - 8 points ahead of #OlympiacosFC. pic.twitter.com/6SFtwtxEBD — Fussball Geekz (@fussballgeekz) August 1, 2024

"Коли я їхав до Греції, то чув навколо себе: "Куди ти їдеш? На заслання? Що це за ліга?" Подібні заголовки з'являлися в газетах. Дійсно, тоді грецька ліга не була сильною, але я відчув, що мушу піти. До того ж пропозиція Панатінаїкоса була фактично єдиною. Виявилося, що я виграв джекпот. Щороку ми грали в єврокубках, щороку змагалися за чемпіонство. Чого ще бажати?" – згадував Варжиха.

Вивів сенсаційний клуб до півфіналу ЛЧ

"Я швидко вивчив грецьку мову, – пояснював свій секрет адаптації Варжиха. – Через півроку вже розумів, що мені хотіли сказати. Я ще не знав усіх слів, але, прослухавши все речення, я розумів, що мається на увазі. А на полі слова були зайвими. За мене говорили голи".

У Греції Варжиха почав дуже результативно та відзначався ледь не в кожному матчі. За майже 15 років у футболці Панатінаїкоса поляк відіграв понад 500 поєдинків. При цьому Варжиха тричі ставав найкращим бомбардиром грецької ліги, а 244 м’ячі у чемпіонаті зробили його безальтернативним голеадором в історії клубу. У вересні 1995-го Варжиха видав матч усього життя проти Паніоніоса. Його команда перемогла 5:3, а усі п’ять голів у складі Панатінаїкоса забив польський форвард.

У тому ж році Кшиштоф дебютував з Панатінаїкосом у Лізі чемпіонів. У прем’єрному матчі Варжиха оформив дубль у ворота французького Нанта (3:1). Греки вийшли з групи та у чвертьфіналі потрапили на польську Легію. Для Варжихи то був момент слави і шаленого тиску. Якщо у Варшаві команди голів не забивали, то в Афінах господарі відвантажили Легії три сухі м’ячі. Два з них записав до активу Варжиха.

In Flesh & Fantasy



Krzysztof Warzycha has ️ #Panathinaikos fans dreaming of a 2nd #EuropeanCupFinal in April 1996, his late winner against reigning European Champions #Ajax - 1-0 - at Olympisch Stadion, #Amsterdam edging #Tryfili within one game of the ultimate showpiece. pic.twitter.com/X5UByTDk4R — Fussball Geekz (@fussballgeekz) February 10, 2025

Панатінаїкос створив сенсацію та пробився до півфіналу Ліги чемпіонів. Там на греків чекав Аякс Луї ван Гала. В Амстердамі греки несподівано перемогли 1:0. Єдиний гол у ворота Едвіна ван дер Сара забив Варжиха. Казка закінчилася через два тижні, коли Аякс нейтралізував головного бомбардира суперника і не залишив шансів грекам – 3:0.

За підсумком сезону 1995/96 Кшиштоф Варжиха став другим найкращим бомбардиром ЛЧ з шістьма голами, проте не наважився покинути Грецію. Там він почувався, наче вдома, і невдовзі отримав грецьке громадянство.

Take it with a grain of salt, but when Krzysztof Warzycha was asked why he didn't go crazy after he scored, I remember him stating he was too exhausted from the game #paofc #panathinaikos https://t.co/GRS3yEPAs2 pic.twitter.com/hEJsCoKx59 — Pantelis (@pkaramol) May 19, 2023

Не отримав належної слави не батьківщині

Інша справа – у Польщі. Там Кшиштофа недооцінили та не вважали зіркою. Варжиха не демонстрував належного рівня у збірній, скандалив з тренерами і періодично йшов з головної команди країни. Зокрема, Кшиштофу не подобалася позиція дев’ятки, на якій наставники збірної систематично його використовували.

У Польщі футболіст мав прізвисько Ґуцьо, яке закріпилося за ним з дитинства. Усе через особливу любов до популярного мультика 70-х "Gucio i Cezar". У певний момент Ґуцьо посварився з польськими медіа, котрі писали, що у футболіста "мухи в носі".

Коли Варжиха приїхав до Варшави на згаданий матч чвертьфіналу ЛЧ, то відмовив польським журналістам у коментарях, відправивши їх до свого тренера. У сезоні 1996/97 Панатінаїкос знову зустрівся з Легією, але тепер вже в Кубку УЄФА. Перемога в Афінах 4:2 затьмарилася поразкою в Польщі 0:2 та проходом польської команди.

TOP 3 najlepszych polskich strzelców w historii Ligi Mistrzów:



Robert Lewandowski - 101 ️

Arkadiusz Milik - 10 ️

Krzysztof Warzycha - 8 ️ pic.twitter.com/eS2RAr5FEC — Transfery Piłkarskie (@Transfery_) November 27, 2024

Варжиха чимало наслухався з трибун, після гри влаштував істерику та тепер відправляв журналістів на спілкування до вболівальників: "Говоріть з ними, а не зі мною". Преса вбачала у цьому зарозумілість зірки з Панатінаїкоса.

Грав до 40 років та шукав себе у політиці

Прощальний матч Варжиха провів 2005-го, коли йому виповнилося 40 років. На поле вийшли дві головні команди його життя: Рух та Панатінаїкос. У якості локації Кшиштоф обрав Хожув – мабуть, єдине місце у Польщі, де Ґуцьо мав безумовний авторитет. Щоправда, кілька років тому частина фанатів Руху звинуватила Кшиштофа у лояльності до президента клубу, який, на думку вболівальників, руйнував Рух зсередини.

Prawdziwa legenda greckiej piłki - Krzysztof Warzycha wpadł na Kretę aby dopingować nasz zespół w walce o mistrzostwo świata w piłce 6-osobowej . Chłopaki wywalczyli wczoraj półfinał i dziś o 14:15 zmierza się w nim z Mołdawią!

...

fot. Dominik Modrzyk/Playarena#SoccaWorldCup pic.twitter.com/99xCPag7tA — Zuza Walczak (@WalczakZ) October 20, 2019

Пізніше Варжиха тренував у Греції та Польщі (2017-го навіть очолював Рух та вилетів з ним до третього дивізіону), але не реалізував себе в тренерському ремеслі. Ще раніше відомий футболіст засвітився у політиці. Спочатку балотувався на грецьких місцевих виборах до муніципалітету Афін 2014-го, а згодом намагався потрапити до парламенту, проте обидва рази зазнав невдач.

Екс-партнер Варжихи по збірній Томаш Хайто якось сказав, що Кшиштоф був найкращим футболістом, якого він коли-небудь зустрічав: "У нього було все: ліва нога, права нога, голова, швидкість, удар". Не можна сказати, що з таким набором якостей Варжиха не реалізував себе. Проте є відчуття, що Кшиштоф народився трохи не в той час. Хтозна, можливо Варжиха став би тим, хто кинув виклик Роберту Лєвандовскі. Однак він був героєм іншої епохи.

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