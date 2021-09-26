"Пропускаючи з пенальті, ти втрачаєш стратегічну ініціативу. В принципі, ми її відразу втратили, але непогано оборонялися – правда, при цьому втрачали дуже багато м'ячів при виході з оборони. Я нарахував мінімум 20 обрізок. З класними командами ти відразу отримуєш відповідь. У другому таймі ситуація трохи змінилася. У нас хоч щось почало виходити. Але рівень гравців Динамо дуже високий, і ми діяли так, як вони дозволяли нам.

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Вболівальники у Львові неймовірні. Хоч ми і зіграли невдало, але вони не давали футболістам розслабитися. Завдяки їм наприкінці матчу у нас хоч щось стало виходити – почали і пресингувати, і забирати м'ячі, віддавати точніші передачі.

Чи здивувало мене Динамо? У нас не така обойма гравців, як у Динамо. У нас, як то кажуть, іноді шлюзи нічим закрити. Коли ж не вистачає кількості, що дає якість, тоді відкритий футбол протипоказаний і необхідно використовувати будь-який свій шанс. Якби забили, могли б повеселитися. А так...

Я дуже спокійно сприймаю цю поразку. Потрібно об'єктивно оцінювати те, що сталося. За що лаяти футболістів? За те, що вони не можуть віддати пас? Це виховується не тільки сьогодні і зараз, а ще коли закладається рівень майстерності. Гравці віддали всі сили, і потрібно це пережити", – цитує Кучука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, після 9-ти турів Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, набравши 25 очок, Рух з 8-ма балами – дев'ятий.

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