Кучук, який нещодавно очолив Рух, може стати головним тренером російського Єнісею

Відомий білоруський фахівець Леонід Кучук може повернутися до тренерської діяльності в Росії.

Головний тренер Руха Леонід Кучук, який на початку березня очолив клуб із Винник, може покинути Україну та повернутися до роботи в чемпіонаті Росії, повідомляє Sport-express.

"Прийшла платіжка за газ – 103 тисячі гривень", – Селезньов пояснив, чому свого часу вирушив грати в російську Кубань

Наразі Єнісей очолює Дмитро Алінчев, у якого конфлікт з керівництвом клубу. Повідомляється, що Леонід Кучук потрапив у шорт-лист кандидатів на тренерський місток Єнісею.

Втім, повідомляється, що повернення Кучука в Росію є менш ймовірним, аніж призначення у Єнісей 55-річного Юрія Красножана, який є основним кандидатом.

Нагадаємо, Кучук в Росії працював у Ростові, Локомотиві та Кубані. Зазначимо, що за Єнісей виступає захисник Шахтаря Олег Данченко.

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса