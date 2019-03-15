toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЄВРОПИ

Кучук, який нещодавно очолив Рух, може стати головним тренером російського Єнісею

19:02 892 Читать на русском
Кучук, який нещодавно очолив Рух, може стати головним тренером російського Єнісею
Леонід Кучук / ФК Ростов

Відомий білоруський фахівець Леонід Кучук може повернутися до тренерської діяльності в Росії.

Головний тренер Руха Леонід Кучук, який на початку березня очолив клуб із Винник, може покинути Україну та повернутися до роботи в чемпіонаті Росії, повідомляє Sport-express.

"Прийшла платіжка за газ – 103 тисячі гривень", – Селезньов пояснив, чому свого часу вирушив грати в російську Кубань

Наразі Єнісей очолює Дмитро Алінчев, у якого конфлікт з керівництвом клубу. Повідомляється, що Леонід Кучук потрапив у шорт-лист кандидатів на тренерський місток Єнісею.

Втім, повідомляється, що повернення Кучука в Росію є менш ймовірним, аніж призначення у Єнісей 55-річного Юрія Красножана, який є основним кандидатом.

Нагадаємо, Кучук в Росії працював у Ростові, Локомотиві та Кубані. Зазначимо, що за Єнісей виступає захисник Шахтаря Олег Данченко.

"Із кукурудзи виходили "зелені чоловічки" з автоматами". Денис Кожанов – про Крим, Кононова у Спартаку і отруєння Вереса

Теги
Росія Трансфери Рух Винники Рух Винники Леонід Кучук Леонід Кучук Єнісей Єнісей
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Один із найкращих
    Овертайм — 16:002123 Один із найкращих
21
год
:
26
хв
Зоря
17:00
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук