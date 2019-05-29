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Кучук відмовився стати головним тренером казахського Іртиша заради Руха

13:59 386 Читать на русском
Кучук відмовився стати головним тренером казахського Іртиша заради Руха
Леонід Кучук / ФК Рух

Головний тренер Руха Леонід Кучук міг стати головним тренером казахського Іртиша.

"Іртиш дійсно проявляв інтерес до моєї кандидатури і я спілкувався з представниками клубу. Завдання, які стоять перед командою з Павлодару дуже амбітні. Участь у такому проекті могла бути цікавою для мене з професійної точки зору.

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Але наразі моя сім'я не готова до переїзду в Казахстан. До того ж, я зайнятий роботою в українському Русі. Хотів би подякувати керівництву Іртиша за інтерес і побажати успіхів цьому клубу", – поділився Кучук у коментарі sport.inform.kz.

Зауважимо, що Леонід Кучук очолив Рух в розпал сезону у Першій лізі, за підсумками якого команда фінішувала на 11-му місці.

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Леонід Кучук Леонід Кучук Іртиш Іртиш Перша ліга Чемпіонат Казахстану Рух Винники Рух Винники
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