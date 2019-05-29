Кучук відмовився стати головним тренером казахського Іртиша заради Руха

Головний тренер Руха Леонід Кучук міг стати головним тренером казахського Іртиша.

"Іртиш дійсно проявляв інтерес до моєї кандидатури і я спілкувався з представниками клубу. Завдання, які стоять перед командою з Павлодару дуже амбітні. Участь у такому проекті могла бути цікавою для мене з професійної точки зору.

Кучук – про гру проти Сум: Не можна допускати, аби відбувались такі матчі

Але наразі моя сім'я не готова до переїзду в Казахстан. До того ж, я зайнятий роботою в українському Русі. Хотів би подякувати керівництву Іртиша за інтерес і побажати успіхів цьому клубу", – поділився Кучук у коментарі sport.inform.kz.

Зауважимо, що Леонід Кучук очолив Рух в розпал сезону у Першій лізі, за підсумками якого команда фінішувала на 11-му місці.

Наші за кордоном: Зозуля тягне Альбасете, фірмовий стиль Льопи, стабільність Олійника, Рибалка двічі засмучує чемпіона