"Дякую нашій молодій команді, хлопці грали дуже добре, трималися. Але обставини склалися проти нас. Грати у вісім польових гравців проти повного складу команди, яка йде в турнірній таблиці на першому місці, дуже складно.

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Після такого матчу не хочеться ні про що розповідати, я й не буду цього робити. Гляньте просто на те, що відбувалося під час цієї гри, зокрема, на епізод із пенальті… Я дуже довго вже працюю в футболі, тому все розумію… Якщо вони хочуть, щоби чемпіонат увісьмох грали, хай грають. Усім дякую…", – коротко резюмував Кучук у коментарі офіційному сайту Руху.

Нагадаємо, львів'яни програли СК Дніпро-1 (2:3), дограючи матч вдев'ятьох. Після цього поєдинку Рух з 4 очками залишився тринадцятим, а дніпряни з 18 пунктами залишився першим.

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